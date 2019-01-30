رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح كنيسة ملوي بعد إعادة ترميمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

افتتح القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية بملوي بعد إعادة ترميمها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتُعد الكنيسة الإنجيلية آخر دور العبادة والمنشات المسيحية التابعة للطائفة الإنجيلية، والتي انتهت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي من إعادة بنائها وترميمها بمحافظة المنيا عقب تعرضها للتخريب والحرق.

وتقع كنيسة ملوي الإنجيلية على مساحة 1552 متر مربع، وتتكون من أربعة مباني أساسية تقوم فيها العبادة لمختلف فئات وأعمار المجتمع المسيحي، وتضم مبنى رئيسي مكون من طابقين وجاليري ومبنى فرعي أول يتكون من سبعة طوابق، ويستخدم للخدمة والاجتماعات الصغيرة، ومبنى فرعى ثاني يضم ثلاث طوابق كل طابق يخدم عمر وفئة معينة من الأشخاص ومبنى فرعي ثالث يتكون من طابقين كل طابق عبارة عن قاعة مساحة الأولى 70 متر والثانية 100 متر.