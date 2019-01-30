​رئيسة التأمين الصحي لـ"الصيادلة": "بلاش تشتغلوا بقالين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، صيادلة التأمين الصحي بضرورة مراعاة المرضى، وتوعيتهم بالأدوية التي يحصلون عليها.

جاء ذلك في كلمتها باليوم العلمي لاقتصاديات الصحة والتوعية بالصحية النفسية والأمراض المناعية، والذي ينعقد بمحافظة أسيوط، بالتعاون إحدى شركات الأدوية، اليوم الأربعاء.

وقالت "عبدالحميد": "الصيدلي لا يقل أهمية عن الطبيب، اتمنى أن تعيدوا شكل الصيدلي وقيمته لدى الناس.. وبلاش الصيدلي يشتغل بقال.. عيب هذا الأمر".

وواصلت رئيس التأمين الصحي: "علموا الناس وعرفوهم بالأدوية ومواعيد تناولها ووصفاتها الطبية، وخليكم حنينين عليهم.. أعملوا شباك لصرف الدواء لأصحاب المعاشات وكبار السن، أنتوا عارفين تركيبات الدواء وأدري بطبيعته".

وفي سياق متصل، كشفت "عبدالحميد" عن تكثيف حملات المرور على فروع التأمين الصحي بالمحافظات بداية من شهر فبراير المقبل.

وقالت: "نولي اهتماما خاصا بمحافظات الصعيد بعد سنوات من الإهمال، وانتظروا التأمين الصحي الشامل الذي يعتبر أمل كل المصريين".