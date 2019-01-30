محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مي مدحت:
كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة.
وقال" عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، يصاحبها الرمال والأتربة، مع نهاية اليوم تنتهي فرص الرياح الشديدة.
وأضاف أن هناك فرص سقوط أمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، موضحا أن الطقس سيكون لطيفًا على كافة الأنحاء خلال الفترة المقبلة.
ونصح رئيس الأرصاد، الصيادين بعدم النزول لعرض البحر نتيجة اضطراب الملاحة البحرية، وأيضاً قائدي السيارات يتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة بسبب وجود الشبورة المائية .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأرصاد يحذر الصيادين وقائدي السيارات من اضطراب الطقس الفترة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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