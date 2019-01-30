أخبار مصر | هاشتاج "كمل يا سيسي للآخر" يتصدر تويتر.. ونشطاء: "هنتحمل أكثر من كدة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج "كمل يا سيسي للآخر" يتصدر تويتر.. ونشطاء: "هنتحمل أكثر من كدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "كمل ياسيسي للآخر" قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، وذلك دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ضياء قنديل، أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: "برنامج الإصلاح الاقتصادي صعب، نتحمله ونتحمل أكتر من كدا كمان المهم مصر في عيون العالم تتقدم تقدم ملحوظ وملموس كمل مشوارك وفدائك وكله لمصر والمصريين ولازم كلنا نحب البلد دي"، وأضاف آخر: "شعب مصر يؤيدك في كافة خطواتك ويقف خلفك وأمامك إلى نهاية المشوار".

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وغادر مطار القاهرة الدولى، أمس الثلاثاء، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقرينته عائدا إلى بلاده وذلك بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، كما وقع عدد من الاتفاقيات مع مصر، وكان فى وداع الرئيس الفرنسى، الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الآثار الدكتور خالد العنانى.

والجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بدأ زيارته إلى مصر يوم الأحد، بالتوجه إلى معبد أبو سمبل جنوب البلاد، وهو أحد أبرز المعالم الأثرية المصرية قبل أن يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد لقاءات مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وكبار المسئولين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالرئيس الفرنسي ضيفًا عزيزًا في أول زيارة رسمية له إلى مصر، مشيدًا بالزخم الملحوظ الذي اكتسبته العلاقات الثنائية مؤخرًا بين البلدين الصديقين، والذي انعكس على شتى المجالات، فضلًا عن التوافق الملموس في الرؤى بين دوائر صناعة القرار في كلٍ من مصر وفرنسا بشأن العديد من الأطروحات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما شدد الرئيس على خصوصية وتنوع الروابط الحضارية التي تجمع بين الشعبين المصري والفرنسي، والتي تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون عبر البحر المتوسط، مؤكدًا سيادته الإرادة السياسية والرغبة المتبادلة لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة الأصعدة بما يحقق المصلحة المشتركة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن امتنانه لما لاقاه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة الشعب المصري، مشيدًا بالإرث الحضاري والإنساني الذي تزخر به أرض مصر، ومؤكدًا متانة وتاريخية العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر وفرنسا، وأن مصر تعد قوةً إقليميةً مهمةً وشريكًا رئيسيًا يحظى بالاحترام والتقدير لدى فرنسا، وبالتالي فإن هذه الزيارة تمثل فرصة سانحة للعمل على ترسيخ تلك الشراكة وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين.