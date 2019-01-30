أخبار مصر | مقرر القومي للسكان يستقبل ممثل اليونيسيف في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقرر القومي للسكان يستقبل ممثل اليونيسيف في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، اليوم الأربعاء ، بمقر المجلس ، السيد برونو مايس ممثل اليونيسف في مصر ، والوفد المرافق له ، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون بين المجلس واليونيسيف.

وأكد الدكتور عمرو حسن، أهمية التعاون مع اليونيسيف وكافة الجهات الدولية للمساهمة في حل القضية السكانية ، للوصول بالمجتمع المصرى إلى التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، ليصبح قادراً على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، مجتمعٌ يتيح للسكان فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، ويرتقي بخصائصهم من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية.

وقال: إن مشكلة الزيادة السكانية في مصر تحتاج إلى المزيد من الوعي بأبعادها ومخاطرها على الفرد والمجتمع ، فرغم أن هذه المشكلة متعددة الجوانب إلا أنها في الأساس مشكلة تحتاج إلى وعي، مؤكدا على أهمية التثقيف السكاني فهو يعد من أساسيات الوعي بالقضية السكانية.

كانت صرحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان رئيس المجلس القومي للسكان، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي أهتماما بالغا بالقضية السكانية، مشيرة إلى أن ملف السكان كان إحدى الملفين اللذين تم تكليفنا بهما في أول اجتماع مع السيد رئيس الجمهورية وكان تكليف الرئاسي هو الارتقاء بصحة المصريين وحل القضية السكانية.

وقالت: إن القضية السكانية قضية غاية في الأهمية، لأنها تلتهم كل جهود التنمية في مصر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المجلس القومي للسكان بمناسبة اجتماع المجلس برئاسة الوزيرة وحضور مقرر المجلس القومي للسكان والجهات المشكلة للمجلس، وهم ممثلون عن 13 وزارة و4 هيئات و4 شخصيات عامة، بالإضافة إلى لفيف من المهتمين بالقضية السكانية وسبل مواجهتها وحلها.

ويتشكل المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعضوية كل من مقرر المجلس القومي للسكان، الدكتور عمرو حسن، وممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والعدل والداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف والشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة وشئون المصريين بالخارج والتضامن الاجتماعي والثقافة والتربية والتعليم بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار وممثل عن المجلس الأعلى للإعلام، وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية وأربعة من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة في مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة يختارهم وزير الصحة والسكان، وقد وقع الاختيار على الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والكاتب الصحفي الكبير والإعلامي الأستاذ محمود مسلم والدكتور حسين عبد العزيز أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبير الديموجرافي، والدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي.

ووجهت هالة زايد، بانعقاد المجلس القومي للسكان في الأسبوع الأخير من كل شهر، برئاسة وزيرة الصحة، وذلك للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.