أخبار مصر | غدًا.. مرصد الأزهر ينظم ندوة لتصحيح مفاهيم الفكر المتطرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. مرصد الأزهر ينظم ندوة لتصحيح مفاهيم الفكر المتطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُنظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، غدًا الخميس، ندوة للطلاب الوافدين من دولة سنغافورة، بعنوان "قراءة في مفاهيم الفكر المتطرف وتصحيحها"، وذلك في إطار البرنامج التثقيفي الذي يقدمه المرصد للطلاب الأجانب؛ لتوعيتهم بخطورة التطرف ومفاهيمه المغلوطة.

ويشارك في الندوة التي تعقد في العاشرة والنصف صباحًا، الدكتور محمد عبد الفضيل، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والدكتور محمود الضويني، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو مركز الفتوى، والدكتور كمال حسن، المشرف العام على وحدة اللغة الإنجليزية بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، والدكتور شاكر موسى، منسق مركز الأزهر للترجمة.

وتناقش الندوة الأفكار المسمومة والمفاهيم المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة، وتدير من خلال ورشة تفاعلية حوارًا مفتوحًا مع الطلاب حول موضوع الندوة والأمور الخاصة بآلية عمل المرصد، كما تناقش دور مركز الأزهر العالمي للترجمة في تعزيز الحوار والثقافات.