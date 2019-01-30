أخبار مصر | مستشار الرئيس للأمن القومي تعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيرها الروسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار الرئيس للأمن القومي تعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيرها الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي في قصر عابدين جلسة مباحثات موسعة مع نظيرها الروسى نيكولاى باتروتشيف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي الذي زار القاهرة تلبية لدعوة مستشارة الرئيس للأمن القومى.

وترأس باتروتشيف، وفداً رسمياً رفيع المستوى تضمن نائب وزير الخارجية ونائب وزير العدل ونائب وزير الداخلية ونائب جهاز المخابرات العامة المعنى بمكافحة الإرهاب وكبار المسئولين العسكريين فى وزارة الدفاع الروسية والمسئولين المعنيين بالطيران الفيدرالي وكذلك كبار مسئولي الأمن وتكنولوچيا المعلومات وكبار مسئولي الأبحاث الچيولوچية والتعدينية ونائب رئيس هيئة الطاقة النووية ومسئولى المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد كما تضمن الوفد عدداً من مديرى إدارات الأمن والسياسة فى مجلس الأمن القومى الروسى فضلاً عن السفير الروسى في القاهرة.

وشارك فى جلسة المباحثات من الجانب المصرى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومستشارى رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب والمناطق النائية والحدودية وكبار المسئولين المعنيين في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والبترول والثروة المعدنية والطيران المدنى وتكنولوچيا المعلومات وكبار المسئولين المعنيين بموضوعات الأمن السيبرانى وكبار مسئولى هيئة المنطقة الإقتصادية لقناة السويس المعنيين بالمنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد كما شارك في المباحثات أمين عام مجلس الأمن القومى المصرى.

وتأتى زيارة "باتروتشيف" سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى كأول خطوة لتنفيذ إتفـاق الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيچى الذى وقع عليه الرئيسان المصرى والروسى خلال الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا فى شهر أكتوبر الماضى.

تناولت المباحثات بين الجانبين بحث سبل تكثيف التعاون فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وحيث وصل هذا التعاون بالفعل الى مستويات جيدة ومتنامية في الفترات الأخيرة كما شدد الجانبين على أهمية تجنب الاذدواجية التي يتعامل بها المجتمع الدولى مع الأطراف التي تساند الإرهاب دعماً وتمويلاً وتسليحاً وحماية.

ومن جهة أخرى تناولت المباحثات تعزيز التعاون فى مجال الإستخدام السلمى للطاقة النووية في ضوء بدء الخطوات التنفيذية لبناء أول محطة للطاقة النووية السلمية في مصر بشراكة روسية وبما تمثله هذه المحطة من رمز تاريخى في العلاقات بين البلدين يضاف الى رمز السد العالى.

كما تناولت المباحثات الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد والتي تمثل مركزاً محورياً للإنتاج الصناعى المشترك ولتوطيد الصناعة ونقل التكنولوچيا وتدريب العمالة المؤهلة.

ومن ناحية أخرى، تم اثناء المباحثات بحث سبل التعاون بين مصر وروسيا في مجال البحث والاستكشافات الچيولوچية والتعدينية فى ضوء خبرات الجانب الروسى في هذا المجال.

وتطرقت المباحثات كذلك الى الخطوات الجادة التي يتخذها الجانب الروسى في اتجاة استئناف حركة الطيران الى مصر بكافة مقاصدها قريباً وكذلك تم استعراض كافة الجهود المكثفة التي قامت بها مصر بحيث أصبحت مطاراتها جميعاً تطبق أعلى معايير السلامة والأمان.

كما بحث الطرفان إمكانيات وسبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال تكنولوچيا وأمن المعلومات وبصفة خاصة ما يتعلق بالأمن السيبرانى مدنياً وعسكرياً وقد شهدت المباحثات المطولة بين الجانبين تبادل وجهات النظر والمواقف بشأن العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ليبيا وسوريا حيث التقت مواقف الطرفين في ضرورة تسوية هذه الازمات سلمياً وسياسياً وفى اطار الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها العسكرية والمدنية ووحدة أراضيها، كما تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التنسيق والتعاون بينهما في المحافل الدولية.

وأشاد الجانبان بالمستوى المتميز والمتنامى من التشاور والتعاون بين البلدين على كافة المستويات وفى مختلف مجالات العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الروسى.