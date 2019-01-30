مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب إلى جلسة 23 إبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب إلى جلسة 23 إبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب إلى جلسة 23 أبريل المقبل.

كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أحال المتهمين أشرف.ح 55 سنة صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة ومحمد.ي.ا 20 سنة "سائق" وباسم.م.ن. رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير وسيد.ر.ع "سيكا" 40 سنة سائق ومجدى.ع.ا 40 سنة "سفرجي" ووليد.ح.م. 32 سنة "سائق" وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات فى اتهامهم بقتل الطالب بسام أسامة محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجنى عليه، إثر خلاف بينه وبين المتهم الأول، لكشف المجنى عليه تزوير المتهم بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب واستدرجوا المجنى عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته، ثم اشتركوا جميعًا فى قتله وأخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة، كما سرقوا ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى ضرب المتهمين المجنى عليه بالأيدى وتوثيقه بالحبال والشريط اللاصق، وما انفرد به المتهم الأول حتى أطبق على عنقه بيده قاصدًا من ذلك قتله إلى أن فارق الحياة فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته ثم ألقاه فى الحفرة التى أعدها مسبقًا بمساعدة المتهم الثالث ووارى جثمانه بإلقاء التراب عليه.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية قتل المتهمين المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد إثر خلافات سابقة بينه وبين المتهمين الأول والثانية فاتفق المتهمون الثلاثة الأُول على قتله، فاستأجر المتهم الأول الوحدة السكنية وعمل حفرة بمطبخها واتفق مع المتهمين من الرابع حتى الثامن على التواجد بالشقة لمساعدته فى احتجاز المجنى عليه وتكبيله بالحبال حال وصوله وتسليمه إليه واستدرجته المتهمة الثانية إلى مكان الواقعة، مدعية إعطاء المتهم الأول له مبلغًا من المال حال حضوره وعندما وصل المجنى عليه انقض عليه المتهمون، متعدين عليه بالضرب بأيديهم ووثقوه بالحبال وانصرفوا جميعًا عدا الأول الذى خنقه بيده حتى توفى ثم ساعده المتهم الثالث على إلقائه بالحفرة المعدة بمطبخ الشقة وردموا التراب فوقه.