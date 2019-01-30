مصر | تجديد حبس ابنة الشاطر و5 آخرين 15 يومًا في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس ابنة الشاطر و5 آخرين 15 يومًا في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس عائشة الشاطر و5 آخرين، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة.

والمتهمون هم هدى عبدالمنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبى، ومحمد الهضيبى، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلي جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت النيابة لللمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

الداخلية" تحبط مخططا إخوانيا لنشر الفوضى خلال يناير وفبراير.. وتضبط 54 من عناصره

أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارًا في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لها والتي تستهدف الحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة وإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي العدائية التي تسعى للنيل من الاستقرار الداخلي، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

واضطلعت قيادات التنظيم في سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة" وقاموا بعقد عدة إجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الإقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل.