موقع فرنسي: السيسي بدبلوماسيته يعيد لمصر مكانتها

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال موقع (أتلنتيكو) الإخباري الفرنسي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشاطه الدبلوماسي البارع والمكثف يعيد لمصر مكانتها الكاملة في العالم العربي والإسلامي، واصفا إياه بـ"الشريك المميز" للغرب في مجال التعاون الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب، والذي بات لا يمكن تجاوزه لحل الصراعات الإقليمية في ليبيا وسوريا، فضلا عن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، جاء ذلك في مقال نشره الموقعه، اليوم /الأربعاء، تعقيبا على أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، والتي بدأت الأحد الماضي واستغرقت 3 أيام.

وذكر الموقع: "السيسي يمثل ما هو أكثر من ورقة رابحة لدفع العلاقات التجارية بين القاهرة وباريس"، منوها بتواجد الشركات الفرنسية في العديد من المجالات بمصر وإسهامها بشكل غير مباشر في عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية.وأشار إلى أن الرئيس لا يزال يحظى بتقدير المصريين، كما يعد من القادة الأكثر شعبية في الشارع