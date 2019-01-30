انت الان تتابع مدبولي يعلق على تصريحات «لاجارد» عن الاقتصاد المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، إن تصريحات كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، عن مصر يعكس تقدير هذه المؤسسة التمويلية الدولية المؤثرة لخطوات الإصلاح الاقتصادي المصري، ويؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح في هذا الملف، وهذا التصريح كان له مردود إيجابي عالمي كبير، مضيفا أن هناك إقبالا من المؤسسات والشركات العالمية على التواجد في مصر والاستثمار بها، وهناك نظرة إيجابية لمصر وما يحدث بها من نمو وإصلاحات اقتصادية.
وأضاف مدبولي: "مهمتنا أن نبني على هذه الثقة، من خلال لقاءاتنا مع المسئولين العالميين، ورجال الاقتصاد، وعلينا أن نبذل الجهد في عدد من الملفات المهمة منها على سبيل المثال ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا، ومن ثم يجب أن نأخذ خطوات سريعة في مثل
وأضاف مدبولي: "مهمتنا أن نبني على هذه الثقة، من خلال لقاءاتنا مع المسئولين العالميين، ورجال الاقتصاد، وعلينا أن نبذل الجهد في عدد من الملفات المهمة منها على سبيل المثال ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا، ومن ثم يجب أن نأخذ خطوات سريعة في مثل هذه الملفات من خلال الوزارات المختصة، وأن يكون كل وزير حريصا على وضع هذه الملفات في أجندة أولوياته".
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وعرض أبرز نتائج زيارته الأخيرة إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس الاقتصادي، مشيرا إلى ما لمسه وأعضاء الوفد المصري من تقدير لما يتم من إصلاحات اقتصادية في مصر، ما يلقي على الحكومة مهمة استكمال تلك الجهود وكذا بذل المزيد منها خلال الفترة المقبلة، لكي يزداد الوضع تحسنا.
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