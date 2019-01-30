شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مقر للشهر العقاري بنقابة الصحفيين.. الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، والمستشار أشرف رزق مساعد، وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، نيابة عن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، صباح غد الخميس، مقر الشهر العقاري النموذجي الجديد بمبنى نقابة الصحفيين.

وصرح عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بأن افتتاح مقر الشهر العقاري بالنقابة يعتبر إنجازا مهما لتوفير خدمة متميزة للزملاء الصحفيين داخل مبنى النقابة، ويضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس الحالي خلال دورته الحالية.

وأوضح النقيب أن المقر الجديد للشهر العقاري تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة لتوفير خدمة متميزة من قبل وزارة العدل للصحفيين، حيث سيتم تطبيق خدمة الشباك الواحد بالمقر الجديد.