شكرا لقرائتكم خبر عن حجز دعوى حادث تصادم «قطاري المناشي» بالبحيرة للحكم 28 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 11، المنعقدة بمبنى محكمة الرحمانية، برئاسة المستشار عبدالله بقوش، وعضوية المستشارين يحيى شاهين وهيثم أبوحطب، وسكرتارية أحمد الفيومي، حجز دعوى تصادم قطاري المناشي، المتهم فيها عامل التحويلية و3 من مسؤولي الإشارات، للحكم بجلسة 28 مارس المقبل.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم بينما اعتبرتهم النيابة ارتكبوا الحادث عمدًا بما أضر بالأرواح والممتلكات العامة.

وترجع الواقعة إلى 28 فبراير من العام الماضي، عندما تصادم قطاران أحدهما ركاب والآخر بضائع عند محطة سكة حديد أبوالخاوي، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة العشرات من مستقلي القطار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة السابق، عن ارتكاب «محمد. أ» ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوي، و«مصطفى. ط» رئيس كهرباء الإشارات، و«عز. م» مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و«وليد. أ» كهربائي الإشارات، مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، وما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وتعجلهم في إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار قطار الركاب بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى بمقدمة جرار قطار البضائع.