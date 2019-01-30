شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر تنظم ورشة عمل لعمداء الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورشة عمل لعمداء الكليات برئاسة الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، خلال الفترة من ٢٧/١/٢٠١٩ حتى ٢/٢/٢٠١٩.

واستعرض العمداء أهم المشكلات بالعام الدراسى الماضى وكيفية التغلب عليها، وكان من بين هذه المشكلات الإرشاد الأكاديمى وتنفيذ المشروع الجديد الخاص بتقديم المادة التعليمية من خلال التعليم التفاعلى الرقمى، وضرورة استحداثه فى كل كليات الجامعة بعد تطبيقه فى 5 كليات فقط حتى الآن.

من جانبه، أكد الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن النظام الجديد يقوم على أن دور النشر العالمية تضع المادة العلمية بصورة تفاعلية على الإنترنت، والجامعة تتعاقد مع مثل الدور وتسدد عن كل طالب يستفيد من هذه المادة العلمية، التى تم تجهيزها بصورة تفاعلية وبسيطة، مشيرا إلى أن هذه التفاعلية تمنح الطلاب الأخذ والرد والقدرة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، التى تمثل الثورة المعرفية بالعصر الذى نعيشه حاليا.

وأضاف «العزازي»» أن المؤتمر تضمن مناقشة المشكلات التى قابلت المرشدين الأكاديميين بالعام الدراسى الماضى، وتطبيق النظام الإلكترونى الخاص بالإرشاد، الذى استحدثته الجامعة منذ أكثر من 3 سنوات، موضحا أن باقي أيام المؤتمر الأربعة تتضمن مناقشة المشروعات المستقبلية للعام الدراسى المقبل، وكذلك استعرض عمداء الجامعة وضع البحث العلمى بكليات الجامعة.