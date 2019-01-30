أخبار مصر | وزير التعليم يواجه تسريب المستندات بشأن "التابلت": لا جدوى من الأحاديث غير الصحيحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يواجه تسريب المستندات بشأن "التابلت": لا جدوى من الأحاديث غير الصحيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الخطاب المتداول (المسرب عمدا) لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتابلت الخاصة بالصف الأول الثانوي.

وأكد شوقي أن هذا الخطاب يعود على مشروع لمنع التسرب التعليمي وممول من الاتحاد الأوروبي ويستخدم أجهزة أخرى لا علاقة لها بنظام التعليم الثانوي.

وقال شوقي: "دعونا نتحقق قبل أن نتسابق في التعليق واللوم رغم أننا لم نقل شيئا من هذا علي الإطلاق، وذكرنا أن التابلت سيكون مؤمنا عليه بالكامل وبالتالي لا جدوى من هذه الأحاديث الغير صحيحة".



وكان المعلمون قد تداولوا جدولا يوضح تكلفة قطع غيار التابلت، وهي ٧٠٠ جنيه مصري لفقدان الشاحن، و٤٠٠ جنيه مصري لإطار التابلت الخارجي، و٥٥٠ جنيه للشاشة.



ويحمل هذا الخطاب توقيع رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، والختم الخاص به. ويحمل هذا الخطاب توقيع رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، والختم الخاص به. وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يدرس حاليا إمكانية توفير أماكن ليمارس فيها الطلاب الألعاب الإلكترونية التي تنمي الذكاء.



وأشار خلال فيديو تم بثه على الموقع الرسمي للوزارة على فيس بوك إلى أنه جار دراسة طرق مبتكرة لإدارة المدارس بشكل أكثر كفاءة في المرحلة القادمة.