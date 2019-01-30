أخبار مصر | وزيرة الصحة تُعلن تدشين المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تُعلن تدشين المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، تدشين المرحلة الثانية 2019 من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.

وفي بداية المؤتمر الصحفي، أشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ التكليفات الرئاسية باستمرار العملبمنظومة الانتهاء من قوائم انتظار مرضي الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة لمدةثلاث سنوات قادمة بالمجان تمهيداً لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، وهو ما ترتب عليه نجاح وزارة الصحة في إنهاءالمستهدف بمعدل زمني سابق للخطة، حيث تعمل الوزارة حاليا علي تطويرطريقة التشغيل والمتابعة لعملية منع تراكمقوائم انتظار جديدة وحوكمة الإنفاق)المرحلة الثانية من المشروع (.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه تمالبدء في تنفيذ المشروع اعتباراً من 6 يوليو2018 انطلاقاً من إنشاء غرفة قوائمالانتظار وذلك لمتابعة وإدارة المشروعوالتأكد من تقديم أفضل خدمة طبيةللمواطن المصري والتأكد من إجراء العمليةالجراحية دون تحمله أي أعباء او تكاليف.

وتضمن عرض وزيرة الصحة الإشارة إلي أن الأهداف المباشرة للمبادرة تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين نظرالخطورة تلك التدخلات، وتقليل مددالانتظار لإجراء التدخلات التي وصلت فيبعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات، وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسرالمصرية والحد من الفقر نتيجة المرض، هذا فضلاً عن الإشارة إلي أن الأهداف غيرالمباشرة للمبادرة تستهدف الدولة من خلال تأهيل القطاع الطبي للتأمينالصحي الشامل عن طريق)اختبار لائحةأسعار الخدمات – فصل التمويل عن تقديمالخدمة – تعزيز التنافسية في جودةالخدمات(، والتكامل والتشارك بين القطاعالحكومي والأهلي والخاص لتقديمالخدمة، وإعادة هيكلة وحوكمة الإنفاقالصحي.

ونوهت الوزيرة إلى أن هناك 157 مستشفى مشارك في الحزمة الأولي من التدخلات الجراحية المطلوب القضاء على قوائم الانتظار بها وذلك في 9 تخصصات تتضمن (جراحات القلب المفتوح، وقسطرة القلب، وزراعة قوقعة الاذن، وجراحات العيون، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، وزراعة الكلي، وجراحات المخ والأعصاب، وزراعة الكبد).

وفيما يتعلق بالمرحلة الأولي من المبادرة، اشارت الوزيرة إلى أنها استغرقت 6 أشهر، موضحة أنه تم عمل نظامإليكتروني لتسجيل حالات قوائم الانتظار، وتم إدخال حالات المرضى من خلالالمستشفيات او رقم 15300 أو التسجيل منخلال الموقع الإلكتروني، ويتم توزيعالحالات من خلال غرفة قوائم الانتظار، ويتم تنقيح البيانات وإدخالها على نظامالمطالبات المالية.

وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثانية تستغرق 3 سنوات، مشيرة إلي أنه تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، ويتم ربط القرار بشكل لحظي فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام، وتم الربط الكترونياً بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها مالياً من خلال ثلاث مراحل للتدقيق(الجهة المصدرة للقرار، الجهة المنفذة للقرار، غرفة التحكم المركزية) بشكل مُوحد ومُميكن، ويتم مُتابعة توزيع الحالات في مواعيدها المقررة من خلال غرفة المتابعة المركزية بنظام تنبيه مُبكر خاص بغرفة التحكم.

وتضمن عرض وزيرة الصحة التنويه إلى نتائج حوكمة إدارة المشروع، حيث يتم التأكد من التزام كافة أفرادالفريق الطبي بتطبيق القوانين واللوائحوالالتزام بالمعايير بما يضمن تقديمالخدمات الصحية للمرضي بطريقة لائقةوتأكيد تحقيق الاستجابة لمتطلبات حالةكل مريض على حدة، وكذا وضع نظامللرقابة المالية والتدقيق بما يضمن إحكامالرقابة على تنفيذ القرارات بكفاءةوفاعلية. وأكدت الوزيرة أن متابعة هيئةالرقابة الإدارية للمنظومة أعطت ثقلاً نوعياً.