أخبار مصر | غادة والي تتابع إجراءات إنقاذ طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة ظهرا بفيديو تعذيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي تتابع إجراءات إنقاذ طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة ظهرا بفيديو تعذيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، بكل اهتمام إجراءات إنقاذ الطفلين الذين ظهرا في الفيديو الخاص بواقعة تعذيب وحبس طفلين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالبحيرة، والذى تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى، حيث تم تلقى بلاغاً به وعلى الفور قام فريق التدخل السريع المركزى بالتواصل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة.

وتم توجيه فريق التدخل السريع المحلى بالبحيرة، ومأمور الضبط القضائى بالمديرية، وذلك للتحقق من صحة البلاغ وفى حالة ثبوت الواقعة سيتم تحرير محضر ضبطية قضائية و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وهذا ويشار إلى إنه تم تداول فيديو خاص بواقعة تعذيب وحبس لطفلين بقرية محمد عبد الوهاب بالنوبارية البحيرة، وهما طفلة عمرها 17 سنة تقريبا، تعانى من إعاقة ذهنية وحركية وصعوبة نطق وطفل 14 عام يعانى من إعاقة ذهنية، وقد تم التنسيق مع الادارة العامة للتاهيل بالوزارة، لتوفير دار رعاية لذوى الإحتياجات الخاصة لنقل الطفلين لها فى حالة عدم ثبوت واقعة التعذيب لتوفير كافة الرعاية لهم.

وكانت أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض يحظى بإقبال كبير من الزوار وحقق إجمالي مبيعات بلغت نحو ٢٥٨٢٠٩٦ جنيه في أسبوعه الاول، في متابعة لحركة الإقبال على معرض ديارنا ٢٠١٩.

وأضافت والي أن عدد زوار المعرض بلغ نحو ٥٠٠٠ زائر، مشيرة الى أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور هي المفروشات بجميع انواعهاوالمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك ويذكر ان عدد زائري المعرض الذين شاركو في حملة ١٠٠ مليون صحة التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية للكشف عن فيرس سي قد بلغوا ٦٧٤ زائر .

جدير بالذكر ان غادة والي قد افتتحت المعرض يوم ٢٢ يناير برفقة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة حوالي ٥٠٠ عارض على مساحة ٥ الاف متر مربع بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر ويفتح المعرض ابوابه لاستقبال الجمهور يومياً وحتى ٥ فبراير القادم من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساءاً.

هذا وتعد محافظة اسوان ضيف شرف المعرض عقب اعلان رئيس الجمهورية اسوان عاصمة افريقيا في ٢٠١٩ حيث تم منحها مساحة متميزة في المعرض لعرض منتجاتها .

ويعد المعرض الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض وعارضة على مساحة 5 آلاف متر مربع.

أوضحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معرض ديارنا 2019، يعد الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض؛ حيث يصل عدد العارضين إلى 500 عارض وعارضة على مساحة عرض 5 آلاف متر مربع.

وقالت والي إن الوزارة تتوقع أن يحقق المعرض مبيعات قياسية ويدعم كل المصنعين والحرفيين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة المشاركة وخصوصا أن الوزارة نجحت من خلال معارض ديارنا في تحقيق مبيعات اقتربت من 37 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الماضية والتي شهدت عقد 22 معرض محلي ومعرضين خارجيين.