أخبار مصر | مذكرة لنقيب الصحفيين بشأن استيقاف زميل بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة لنقيب الصحفيين بشأن استيقاف زميل بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ولجنة القيد بالنقابة برئاسة خالد ميري؛ للموافقة على قبول الزميل أحمد جمال زيادة الصحفي بجريدة الكرامة، بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، والتي ستنعقد الأسبوع المقبل، وذلك بعد استيقافه بمطار القاهرة عائدًا من تونس، واختفائه، في الوقت الذي من المقرر أن تنعقد فيه اللجنة.

وأطلق عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حملة توقيعات لمذكرة عضو مجلس النقابة، لمطالبة النقيب والمجلس بالموافقة على قبول الزميل والاطلاع على أرشيفه، لحين معرفة أسباب اختفائه.

يذكر أن الزميل أحد المؤجلين بلجنة القيد لجدول تحت التمرين الماضية، واستوفى كافة شروط القيد بالنقابة، وشارك بدورات التدريب، ومثل أمام لجنة القيد، برئاسة خالد ميري عضو المجلس.

وكانت استوقت قوات الأمن، الزميل أحمد جمال زيادة، مساء أمس، بمطار القاهرة، خلال عودته من تونس، وذلك على خلفية دراسته لدرجة الماجستير.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

السيد الأستاذ نقيب الصحفين ،

الزملاء أعضاء لجنة القيد ،

الزملاء أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة ،

أرجو الموافقة على قبول الزميل أحمد جمال زيادة في لجنة القيد التي ستنعقد يوم الأحد القادم، حيث أن أجهزة الأمن قد استوقفت الزميل بمطار القاهرة أمس أثناء عودته من تونس، وحتى هذه اللحظة لم يعرف أحد مكانه ولا أسباب القبض عليه، وحيث أن الزميل هو أحد المؤجلين من اللجنة الماضية، وحيث أن دور النقابة الطبيعي والقانوني هو الدفاع عن الصحفيين وحريتهم وكرامتهم، لذلك أرجو قبول الزميل أحمد جمال زيادة بجدول تحت التمرين، والاكتفاء بالاطلاع على الأرشيف الصحفي إذا حالت الظروف دون حضوره بنفسه ..