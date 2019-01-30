أخبار مصر | ننشر تفاصيل زيارة نقيب المحامين لـ"الزيات" و"منيب" في سجن طره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل زيارة نقيب المحامين لـ"الزيات" و"منيب" في سجن طره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، الموافق 30 يناير، المحاميين بالنقض منتصر الزيات ومحمد منيب، المحبوسين احتياطيا بسجن طرة، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، للاطمئنان على حالتيها الصحية.



واستعرض نقيب المحامين معهما طلباتهما المتمثلة في ضمهما لزنزانة مشتركة، كي يتلازما معا في أثناء فترة التريض، والسماح بإدخال جهازي تليفزيون وراديو، إضافة إلى الصحف.

واشتكى "الزيات" و"منيب" من قصر مدة الزيارة لأسرتيهما، والمتمثلة في ربع ساعة فقط، مطالبين بزيادتها، وكذلك السماح لأعضاء مكتبيهما القانونيين بزيارتهما لمتابعهم شئونهما المهنية.



وأشاد "الزيات" و"منيب"، خلال زيارة نقيب المحامين لهما، بمعاملة ضباط وجنود السجن معهما، فيما طالب الأخير إدارة السجن بالسماح له بتسليم تحاليل طبية لعرضها على طبيبه الخاص خارج السجن.

ووعد عاشور برفع جميع الطلبات للجهات المعنية لتنفيذها.



وفي السياق ذاته، ناقش اللقاء جلسة القضية يوم 9 فبراير المقبل، وضرورة التنسيق بين هيئة الدفاع، ووعد عاشور بأنه سيحضر الجلسة، وأنه لن يتركهما حتى انتهاء تلك الأزمة.

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