أخبار مصر | ننشر تفاصيل زيارة نقيب المحامين لـ"الزيات" و"منيب" في سجن طره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل زيارة نقيب المحامين لـ"الزيات" و"منيب" في سجن طره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستعرض نقيب المحامين معهما طلباتهما المتمثلة في ضمهما لزنزانة مشتركة، كي يتلازما معا في أثناء فترة التريض، والسماح بإدخال جهازي تليفزيون وراديو، إضافة إلى الصحف.
واشتكى "الزيات" و"منيب" من قصر مدة الزيارة لأسرتيهما، والمتمثلة في ربع ساعة فقط، مطالبين بزيادتها، وكذلك السماح لأعضاء مكتبيهما القانونيين بزيارتهما لمتابعهم شئونهما المهنية.
وأشاد "الزيات" و"منيب"، خلال زيارة نقيب المحامين لهما، بمعاملة ضباط وجنود السجن معهما، فيما طالب الأخير إدارة السجن بالسماح له بتسليم تحاليل طبية لعرضها على طبيبه الخاص خارج السجن.
ووعد عاشور برفع جميع الطلبات للجهات المعنية لتنفيذها.
وفي السياق ذاته، ناقش اللقاء جلسة القضية يوم 9 فبراير المقبل، وضرورة التنسيق بين هيئة الدفاع، ووعد عاشور بأنه سيحضر الجلسة، وأنه لن يتركهما حتى انتهاء تلك الأزمة.
سامح عاشور عن عدم قبول خريج التعليم المفتوح بنقابة المحامين: "مش هنكون الحيطة المايلة"
وتابع "عاشور"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن نظام التعليم المفتوح نظام خاطئ سياسيًا واجتماعيًا، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للجماعات قام بإلغاء التعليم المفتوح في عام 2012
ولفت إلى أن من يقبل على التعليم المفتوح هم أصحاب الدبلومات سواء زراعة أو التجارة، معقبًا: "المفروض ننمي مهارات الحرفيين بدراسات أعلى في نفس التخصص، ما ينفعش الحرفي يدرس حقوق أو يدخل طب".
قضت محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، ببراءة سامح عاشور، نقيب المحامين، عقب قبول استئنافه على حكم حبسه عامين في قضية قيد "خريجي التعليم المفتوح" بنقابة المحامين.
وكانت محكمة جنح المقطم، قد قضت بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 16420 لسنة 2018، لاتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة، بعد أن أقام عدد من خريجي التعليم المفتوح بينهم ممارسون لمهنة المحاماة جنحة مباشرة أمام جنح المقطم يتهمون فيها نقيب المحامين سامح عاشور بمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة، رغم أحقيتهم في ذلك عن طريق رفض قيد بعضهم في النقابة ومنع آخرين من تجديد القيد في العام الحالي.
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