أخبار مصر | وزيرة الصحة: توفير 192 مليون جنيه نتيجة إلغاء 36957 قرار علاج على نفقة الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: توفير 192 مليون جنيه نتيجة إلغاء 36957 قرار علاج على نفقة الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم توفير 192 مليون جنيه نتيجة إلغاء 36957 قرار علاج على نفقة الدولة غير مستحق.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن إجمالي ما تم من إجراءات للمرضى في منظومة قوائم الانتظار 83 ألف و180 حالة، منهم 52758 حالة بمستشفيات وزارة الصحة و26149 بمستشفيات الجامعية و4273 بجهات أخرى، موضحة أن إجمالي تكلفة الحالات حتي الآن وصل 903 مليون و511 ألف جنيه ساهم المجتمع المدني فيهم بمبلغ 209 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن أكثر الحالات جاءت لعمليات قسطرة القلب بـ46377 حالة و8851 حالة لعمليات القلب وعمليات المخ والأعصاب ب3050 حالة و4047 حالة عظام و17017 حالة رمد و2782 حالة أورام و108 حالة كلي و109 حالة كبد و766 حالة لعمليات زرع القوقعة .

وأوضحت أنه جارى الإنتهاء من إعداد قانون الإستدامة المالية لتغطية التداخلات المالية للمحافظات التي لا يوجد بها تأمين صحي شامل.