أخبار مصر | وزيرة الصحة تعلن تدشين المرحلة الثانية بمنظومة الانتهاء من قوائم الانتظار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تعلن تدشين المرحلة الثانية بمنظومة الانتهاء من قوائم الانتظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تدشين المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي انقاذ حياة الإنسان.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن متوسط قوائم الانتظار ٤٠٠ يوم في قوائم الانتظار، مشيرة الى أن قوائم الانتظار تشمل أمراض القلب وزراعة القواقعة وجراحة العيون والأورام والمخ والأعصاب والعمود الفقرى.

وأشارت إلى أن هناك ١٥٧ مستشفى تعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار وهم جميع مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة كما أن هناك دعم من البنك المركزي مليار جنيه.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن "هيئة الرقابة الادارية" تعد شريكا أساسيا فى نجاح المبادرة موجهة الشكر لهم على مجهوداتهم، من خلال تواجد ومتابعة أعضائها بصفة يومية سواء بالغرفة المركزية للمبادرة أو فى المحافظات والإشراف المستمر على المنظومة فضلًا عن قيامهم بإعادة هيكلة المنظومة وتذليل كافة العقبات والمعوقات التى تواجة سير العمل.