مصر | النائب العام يصدر بيانا بشأن نتائح التحقيقات في تقرير "هيومن رايتس ووتش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يصدر بيانا بشأن نتائح التحقيقات في تقرير "هيومن رايتس ووتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة العامة، بيانا منذ قليل، بشأن نتائج التحقيقات فيما ورد بشأن تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» عن حقوق الإنسان في مصر. وجاء نص نتائج التحقيقات التي كشفت عنها النيابة كالتالي:

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