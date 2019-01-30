مصر | ضبط مرتكبي واقعة اختطاف تاجر أقمشة وطلب فدية نصف مليون جنيه بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة اختطاف تاجر أقمشة وطلب فدية نصف مليون جنيه بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديريتي أمن المنوفية والقاهرة، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف تاجر أقمشة بالقليوبية والحصول منه على نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه.

وتبلغ لمركز شرطة بركة السبع بالمنوفية من المدعو "فريد. ر.ص"، سن 26، تاجر أقمشة، مُقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، بقيام نجل خالة والده المدعو "سامي. س.ا"، سن 40، مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بالاشتراك مع آخرين "غير معلومين لديه" في استدراجه لناحية بركة السبع بدائرة المركز، واحتجازه والتعدي عليه وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وإطلاق سراحه عقب الحصول منه على مبلغ 500 ألف جنيه.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنوفية عن تحديد مرتكبي الحادث كلٍ من: "نجل خالة والد المُبلغ "سامي.س.ا"، سن40 ، صاحب محل أقمشة، و"خالد.ع.م"، سن 35 ، عامل، وشقيقه "إبراهيم"، سن 22، عامل، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، و"محمد.ح.ع"، سن 24، عامل، مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمكن ضبط المتهمين الأول والرابع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين لخلاف بينهم وبين المُبلغ حول تجارة الأقراص المخدرة، وأنهم استدرجوه واحتجزوه بمسكن المدعو "أحمد ب.ع"، سن 57، عامل بدائرة المركز (تم ضبطه) للحصول منه على مبالغ مالية مُستحقة لهم.

وأضافا بأن المبلغ المستولى عليه 100 ألف جنيه فقط، وأرشد المتهم الأول عن مبلغ 29 ألفًا و500 جنيه، وقرر إنفاقه باقي المبلغ، وبإعادة مناقشة المجني عليه أيد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين .