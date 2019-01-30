مصر | "جريمة بشعة".. أب يعذب طفلته حتى الموت بمساعدة زوجته بالإسكندرية

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تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل طالبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وتبلغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، من "محمود.ع.م"، سن 45، موظف بشركة بترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بوفاة كريمته، طالبة، سن 15، وتقديمه تقرير صادر عن مفتش الصحة يتضمن وجود بقايا نزيف دموي حول الفم.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: والد المجني عليها، وزوجة الأول "رباب. ر. ع"، سن 39، ربة منزل.
وتبين أنهما اعتادا في الآونة الأخيرة احتجاز المجني عليها بالمنزل وتقييدها بالحبال، وتناوب التعدي عليها بالضرب لتكرار محاولتها الهروب مما أصابها بحالة إعياء وضعف أدت إلى وفاتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في إيثاق المجني عليها ( حبل، إيشارب ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
أجلت جنح المقطم والخليفة، المنعقدى بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد دبوس وسكرتارية أحمد الحسيني، محاكمة ربة منزل بتهمة تعدد الأزواج، إلى جلسة يوم 6 فبراير المقبل، لحضور المتهمة والشهود.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن قوات مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط ربة منزل بحيازتها سيجارة مخدر الحشيش، وبسؤالها ادعت أن اسمها ياسمين، وبالكشف عليها تبين أنها تدعى"م.ع" ومطلوب ضبطها وإحضارها في قضية تعدد أزواج.
وتبين من التحريات أن زوج المتهمة الأول ويدعى "ن.ه" عامل، حرر ضدها محضرا حمل رقم 13637 لسنة 2018 جنح المقطم، اتهمها فيه بهروبها والزواج من آخر بعقد رسمي، وهي في عصمته.
وكما تبين أن زوجها الثاني طلقها، وتزوجت من آخر يدعى "م.ا" عرفيا، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة والمتهم لثبوت سوء نيته، وإحالة القضية لمحكمة الجنح التي أصدرت قرارها السابق.
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