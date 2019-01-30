مصر | إحباط تهريب 108 كيلو حشيش عبر محور قناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب 108 كيلو حشيش عبر محور قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط أحد الأشخاص وبصحبته سيدتين حال عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزتهم حوالي 108 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

ونجحت الخدمات المعنية لتأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، في ضبط المدعو "محمد.ص.س"، مواليد 1979، موظف، ومقيم بمحافظة القاهرة، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 قضايا "تبديد – شيك" - سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، أثناء قيادته سيارة ملاكي وبصحبته كل من: المدعوة "أمل ع.أ"، مواليد 1999 ، ومقيمة الإسماعيلية، و"سماح ع.أ"، مواليد 1997 ، ومقيمة الإسماعيلية، سبق اتهامها في قضايا "سرقة ، خطف ، مخدرات"، حال قدومهم لعبور النفق من الجهة الشرقية مُتجهين إلى الجهة الغربية.

وبتفتيش السيارة عُثر على عدد (1080 فرش من مخدر الحشيش وزنت 108 كيلو جرام تقريباً – 6 تليفون محمول – مبلغ مالي ) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.