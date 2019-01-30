مصر | إحباط تهريب 108 كيلو حشيش عبر محور قناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب 108 كيلو حشيش عبر محور قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط أحد الأشخاص وبصحبته سيدتين حال عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزتهم حوالي 108 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
ونجحت الخدمات المعنية لتأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، في ضبط المدعو "محمد.ص.س"، مواليد 1979، موظف، ومقيم بمحافظة القاهرة، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 قضايا "تبديد – شيك" - سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، أثناء قيادته سيارة ملاكي وبصحبته كل من: المدعوة "أمل ع.أ"، مواليد 1999 ، ومقيمة الإسماعيلية، و"سماح ع.أ"، مواليد 1997 ، ومقيمة الإسماعيلية، سبق اتهامها في قضايا "سرقة ، خطف ، مخدرات"، حال قدومهم لعبور النفق من الجهة الشرقية مُتجهين إلى الجهة الغربية.
وبتفتيش السيارة عُثر على عدد (1080 فرش من مخدر الحشيش وزنت 108 كيلو جرام تقريباً – 6 تليفون محمول – مبلغ مالي ) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
"تزوجت من رجلين على زوجها".. تأجيل محاكمة ربة منزل بالمقطم لـ6 فبراير
أجلت جنح المقطم والخليفة، المنعقدى بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد دبوس وسكرتارية أحمد الحسيني، محاكمة ربة منزل بتهمة تعدد الأزواج، إلى جلسة يوم 6 فبراير المقبل، لحضور المتهمة والشهود.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن قوات مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط ربة منزل بحيازتها سيجارة مخدر الحشيش، وبسؤالها ادعت أن اسمها ياسمين، وبالكشف عليها تبين أنها تدعى"م.ع" ومطلوب ضبطها وإحضارها في قضية تعدد أزواج.
وتبين من التحريات أن زوج المتهمة الأول ويدعى "ن.ه" عامل، حرر ضدها محضرا حمل رقم 13637 لسنة 2018 جنح المقطم، اتهمها فيه بهروبها والزواج من آخر بعقد رسمي، وهي في عصمته.
وكما تبين أن زوجها الثاني طلقها، وتزوجت من آخر يدعى "م.ا" عرفيا، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة والمتهم لثبوت سوء نيته، وإحالة القضية لمحكمة الجنح التي أصدرت قرارها السابق.
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