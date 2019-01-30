مصر | ضبط عاطل لسرقته هاتفا محمولا من سيدة خلال جلوسها بسيارتها بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطل لسرقته هاتف محمول من إحدى السيدات أثناء جلوسها بسيارتها وتوقفها بأحد شواع مدينة طنطا بالغربية.

ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات أثناء جلوسها بسيارتها وتوقفها بأحد شواع مدينة طنطا بالغربية.

وتبين أن تلك الواقعة محرر محضر بشأنها بقسم شرطة أول طنطا كبلاغ المواطنة "عبير. س. ع" سن 48، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

ومن خلال تكثيف الجهود لتحديد وضبط مرتكب الواقعة، توصلت جهود أجهزة البحث إلى أن وراء ارتكابها "محمد.ر.ع"، سن 26، ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

"تزوجت من رجلين على زوجها".. تأجيل محاكمة ربة منزل بالمقطم لـ6 فبراير

أجلت جنح المقطم والخليفة، المنعقدى بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد دبوس وسكرتارية أحمد الحسيني، محاكمة ربة منزل بتهمة تعدد الأزواج، إلى جلسة يوم 6 فبراير المقبل، لحضور المتهمة والشهود.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن قوات مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط ربة منزل بحيازتها سيجارة مخدر الحشيش، وبسؤالها ادعت أن اسمها ياسمين، وبالكشف عليها تبين أنها تدعى"م.ع" ومطلوب ضبطها وإحضارها في قضية تعدد أزواج.

وتبين من التحريات أن زوج المتهمة الأول ويدعى "ن.ه" عامل، حرر ضدها محضرا حمل رقم 13637 لسنة 2018 جنح المقطم، اتهمها فيه بهروبها والزواج من آخر بعقد رسمي، وهي في عصمته.

وكما تبين أن زوجها الثاني طلقها، وتزوجت من آخر يدعى "م.ا" عرفيا، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة والمتهم لثبوت سوء نيته، وإحالة القضية لمحكمة الجنح التي أصدرت قرارها السابق.