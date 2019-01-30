مصر | لمروره بضائقة مالية.. إنقاذ مسن ألقى بنفسه من أعلى كوبري 15 مايو

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تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المسطح المائي لنهر النيل، من إنقاذ تاجر قفز من أعلى كوبري 15 مايو بالعجوزة.
وتبلغ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين المسطح المائي لنهر النيل بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري 15 مايو بدائرة قسم شرطة العجوزة.
وعلى الفور قامت القوة الأمنية بالإسراع لمحل الواقعة وتمكنت من انتشاله من المياه وإنقاذه من الغرق "على قيد الحياة".
وبالفحص تبين أنه "عرفة. م. ا"، سن 53، تاجر ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، لا يحمل إثبات شخصية، وبسؤاله عن سبب سقوطه بنهر النيل، قرر أنه قام بإلقاء نفسه بالنهر محاولاً الانتحار لمروره بضائقة مالية وظروف عائلية.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
"تزوجت من رجلين على زوجها".. تأجيل محاكمة ربة منزل بالمقطم لـ6 فبراير
أجلت جنح المقطم والخليفة، المنعقدى بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد دبوس وسكرتارية أحمد الحسيني، محاكمة ربة منزل بتهمة تعدد الأزواج، إلى جلسة يوم 6 فبراير المقبل، لحضور المتهمة والشهود.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن قوات مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط ربة منزل بحيازتها سيجارة مخدر الحشيش، وبسؤالها ادعت أن اسمها ياسمين، وبالكشف عليها تبين أنها تدعى"م.ع" ومطلوب ضبطها وإحضارها في قضية تعدد أزواج.
وتبين من التحريات أن زوج المتهمة الأول ويدعى "ن.ه" عامل، حرر ضدها محضرا حمل رقم 13637 لسنة 2018 جنح المقطم، اتهمها فيه بهروبها والزواج من آخر بعقد رسمي، وهي في عصمته.
وكما تبين أن زوجها الثاني طلقها، وتزوجت من آخر يدعى "م.ا" عرفيا، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة والمتهم لثبوت سوء نيته، وإحالة القضية لمحكمة الجنح التي أصدرت قرارها السابق.
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