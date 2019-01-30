مصر | لمروره بضائقة مالية.. إنقاذ مسن ألقى بنفسه من أعلى كوبري 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمروره بضائقة مالية.. إنقاذ مسن ألقى بنفسه من أعلى كوبري 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المسطح المائي لنهر النيل، من إنقاذ تاجر قفز من أعلى كوبري 15 مايو بالعجوزة.

وتبلغ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين المسطح المائي لنهر النيل بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري 15 مايو بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وعلى الفور قامت القوة الأمنية بالإسراع لمحل الواقعة وتمكنت من انتشاله من المياه وإنقاذه من الغرق "على قيد الحياة".

وبالفحص تبين أنه "عرفة. م. ا"، سن 53، تاجر ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، لا يحمل إثبات شخصية، وبسؤاله عن سبب سقوطه بنهر النيل، قرر أنه قام بإلقاء نفسه بالنهر محاولاً الانتحار لمروره بضائقة مالية وظروف عائلية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.