انت الان تتابع لوفيجارو: فرنسا تشارك مصر القلق من جماعة الإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

أبرزت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته للقاهرة مؤخرا، والتي أشاد فيها بالشراكة مع مصر ووصفه إيهاها بأنها "حائط صد في غاية الأهمية ضد الظلامية"، وكتبت اليومية الفرنسية، واسعة الانتشار، في مقالة على موقعها الالكتروني، أن ماكرون، أثناء لقائه بالجالية الفرنسية في حديقة سفارة فرنسا بالقاهرة على ضفاف النيل قال: "في نظري، إن مصر تمثل حائط صد في غاية الأهمية ضد الإرهاب و الظلامية الدينية"، كما رأى أن مصر تلعب دورا حاسما لمنع الإرهابيين العائدين من سوريا والمطرودين من تركيا إلى منطقة القرن الإفريقي من الوصول لأوروبا.

وسلطات "لوفيجارو" الضوء على الدور الذي تلعبه مصر لمنع عمليات تهريب السلاح وتسلل الإرهابيين إلى إقليم برقة في شرق ليبيا، إذ تدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.من ناحية أخرى، ذكرت أن فرنسا تشارك قلق السلطات المصرية من جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن استقبل