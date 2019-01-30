إيقاف نشاط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

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محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 6 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه تم إيقاف الشركات الست من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وتم رفع الإيقاف عن 4 شركات أخريات لزاول أسباب الإيقاف، موضحا أنه تم إلغاء نشاط شركات (كاراس ريكروت) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 686، وشركة (السيد المهدي) ترخيص رقم 1098 لعدم التقدم للتجديد، وشركة (عبد المجيد) ترخيص رقم 950.

وأضاف سعفان أنه تم إلغاء نشاط شركتي (المصرية العالمية) ترخيص رقم 712، و(المسافر) ترخيص رقم 885، و(عين العرب) ترخيص 1089، وذلك لحين توفيق الأوضاع، مشيرا إلى أنه رفع الإيقاف عن شركات (الكريم) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 439، وشركة (زياد) ترخيص رقم 1000، و(آفاق الخليج.. آفاق عربية سابقا) ترخيص