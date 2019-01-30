شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق «التضامن» على فيديو «تعذيب طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بكل اهتمام إجراءات إنقاذ الطفلين اللذين ظهرا في الفيديو الخاص بواقعة تعذيب وحبس طفلين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالبحيرة، والذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى.

وقام فريق التدخل السريع المركزي بالتواصل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة. وعلى الفور، تم توجيه فريق التدخل السريع المحلى بالبحيرة ومأمور الضبط القضائى بالمديرية وذلك للتحقق من صحة البلاغ وفي حالة ثبوت الواقعة سيتم تحرير محضر ضبطية قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويشار إلى أنه تم تداول فيديو خاص بواقعة تعذيب وحبس لطفلين بقرية محمد عبدالوهاب بالنوبارية البحيرة وهما طفلة عمرها 17 سنة تقريبا تعاني من إعاقة ذهنية وحركية وصعوبة نطق، وطفل 14 عاما يعاني من إعاقة ذهنية، وقد تم التنسيق مع الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة لتوفير دار رعاية لذوى الاحتياجات الخاصة لنقل الطفلين لها في حالة عدم ثبوت واقعة التعذيب لتوفير كافة الرعاية لهم.