شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكنيسة السريانية يزور الكنيسة الكبرى بكاتدرائية العباسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، في جولة داخل الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتي دشنها البابا بعد التجديد في ١٨ نوفمبر الماضي.

كان البابا تواضروس استقبل، صباح اليوم، بطريرك الكنيسة السريانية والوفد المرافق له بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قبل أن يتوجها بصحبة وفدي الكنيستين لزيارة الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية.

يذكر أن زيارة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس لمصر، تستغرق ثلاثة أيام.