شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: الحكومة مستمرة في تطوير العشوائيات غير الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء آلاف الوحدات السكنية لنقل المواطنين القاطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة والمهددة للحياة إليها، أنقذت كثيرا من الأرواح وساهمت في رفع مستوى الحياة لآلاف الأسر.

وأوضح «عبدالعال» أن توافر الوحدات المجهزة ساعد في نقل الأسر الـ82 الذين تم إخلاؤهم احترازياً، الثلاثاء، إلى مساكن آمنة بمشروع الأسمرات الحضارى، مشيرا إلى أن متابعة أجهزة المحافظة واللجنة العلمية الجيولوجية المشكلة بمعرفة المحافظة للتغيرات التي تحدث في المنطقة الجبلية بالرزاز وملاحظتها لظهور تشققات بالجبل ساعد على سرعة نقل الأسر احترازياً تحسباً لسقوط أي أجزاء من الجبل قد تؤدى لوقوع ضحايا، مؤكداً أن الدولة تضمن حقوق المواطنين في السكن الآمن وتسعى جاهدة لتحقيق تطلعاتهم في الحياة الكريمة.

وأشار المحافظ إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير العشوائيات غير الآمنة بشكل نهائي وفي أسرع وقت من أجل الحفاظ على أرواح جميع المواطنين، مضيفا أن أجهزة حي منشأة ناصر مستمرة منذ الثلاثاء في إزالة العقارات الثلاثة عشر التي تقرر إزالتها احترازياً، مشددا على أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع البناء في المناطق المزالة مرة أخرى وأن أي محاولة ستواجه بالحسم الفوري.