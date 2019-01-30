شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن إقامة معرض بالمجان لغير القادرين والأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تنفيذ المعرض «العيني» بالمجان من جمعية الأورمان وتوزيع الأثاث المنزلي وعدد 800 لحاف على غير القادرين والأسر الأكثر فقراً والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وذلك بمراكز «أولاد صقر- ديرب نجم- بلبيس- أبوحماد- ههيا- أبوكبير- كفرصقر- فاقوس» .

وأكد المحافظ على ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وتفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير الأمان الاجتماعي والاحتياجات الأساسية للمواطنين غير القادرين والأسر الأكثر احتياجاً ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة ومواجهة الأزمات المختلفة.

ومن جانبه، قال محمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن إدارات التضامن الإجتماعي بنطاق دائرة المحافظة تقوم بعمل البحوث الإجتماعية اللازمة لحصر اللأسر الأكثر فقراً والأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإعداد قاعدة بيانات كاملة بأسمائهم للاستفادة من الدعم المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك في إطار حرص المحافظة على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي ومد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وفي سياق متصل، أوضح السيد رجب، مدير مكتب جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تم تنفيذ المعرض العيني بالمجان من جمعية الأورمان وتوزيع الأثاث المنزلي بالمجان على 60 من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز (ههيا- أبوكبير- أولاد صقر- ديرب نجم)، بالإضافة إلى توزيع 800 لحاف على المستحقين وغير القادرين من أبناء مراكز (بلبيس- أبوحماد- ههيا- أبوكبير- فاقوس- كفر صقر)، لتساعدهم في عمليات التدفئة ولتقيهم من برودة الجو، تحت إشراف مباشر لمديرية التضامن الاجتماعي وبحضور الدكتور عادل عبدالمجيد، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية الشرقية، وذلك ضمن نشاط الجمعية الخيري الموسمي لدعم شرائح غير القادرين بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

المعرض العيني من جمعية الأورمان بالمجان في محافظة الشرقية

المعرض العيني من جمعية الأورمان بالمجان في محافظة الشرقية

المعرض العيني من جمعية الأورمان بالمجان في محافظة الشرقية

المعرض العيني من جمعية الأورمان بالمجان في محافظة الشرقية