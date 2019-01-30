شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «القومي لحقوق الإنسان» يلتقي بمحافظ المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور ياسر عبدالعزيز، عضو المجلس، اللواء قاسم رجب، محافظ المنيا، صباح أمس الثلاثاء، في إطار إستراتيجية المجلس التي تهدف إلى دعم ورفع قدرات كافة الأجهزة الحكومية وكوادرها بمكون حقوق الإنسان لتمكينها من أداء دورها لخدمة المواطنين.

وأجرى الوفد سلسلة من اللقاءات مع السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء وزارات الثقافة، الصحة، التربية والتعليم، التضامن الإجتماعي، صندوق تطوير العشوائيات بالمحافظة، قيادات العمل الأهلي، وممثلي بيت العائلة، فضلا عن الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي وتوابعها، والأنبا بطرس فهمين، مطران الكاثوليك بالمنيا، وبعض الجماعات الشبابية وعدد من أعضاء لجنة جنوب الوادي.

واستمع وفد المجلس للرؤي التي طُرحت من المسؤولين حول دعم أطر التعاون المختلفة مع المجلس خلال برنامج أسبوع حقوق الإنسان والمقرر تنفيذه بمحافظة المنيا في النصف الثاني من شهر فبراير 2019 وتم الاتفاق على تنفيذ العديد من الأنشطة مع كافة ممثلي الوزارات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ويستمر وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في استكمال برنامج زيارته، حيث من المقرر أن يلتقي مع عدد من السادة أعضاء مجلس النواب بالمنيا.