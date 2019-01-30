شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص ٢٨.٥ مليون شخص منذ انطلاق «١٠٠ مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص ١٥ مليونا و٤٢٣ ألف مواطن حتى ظهر اليوم الأربعاء، ضمن «المرحلة الثانية» من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة».

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى ٢٨ مليونا و٥٠٠ ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية ضمن محافظات «المرحلة الثانية» حيث بلغ عدد من تم مسحهم ٦ ملايين و٥٨ ألف مواطن، تلتها المنوفية بمليون و٩٠٩ آلاف مواطناً، ثم سوهاج بمليون و٨٥٠ ألف مواطن، ثم كفر الشيخ بمليون و٤٦٩ ألف مواطن، ثم بني سويف بمليون و٢٦١ ألف مواطن، ثم أسوان بـ ٧٧٦ ألف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ٧٧٥ ألف مواطن.

وأشار إلى تواجد ٤ نقاط مسح لزوار معرض الكتاب في دورته الـ٥٠ المقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس، لافتا إلى أنه تم مسح ١٩١٣ مواطن داخل المعرض، منذ بداية الافتتاح وحتى مساء أمس الثلاثاء.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.