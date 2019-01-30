شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: تقنين أوضاع المستثمرين في إطار القانون والحفاظ على حقوق الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في دفع عجلة الاستثمار، وقع اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، على عقد تقنين أوضاع إحدى الشركات الاستثمارية المتعثرة بعد الوصول إلى حلول قانونية تحفظ حقوق الدولة وتيسر الإجراءات على المستثمر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشجيع ودفع عجلة الاستثمار من أجل الإسراع بخطوات التنمية وتحقيق المستقبل الأفضل لوطننا.

وأضاف محافظ مطروح أن إعادة تقنين أوضاع المشروعات المتعثرة يأتي بعد جهود رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي التنمية المحلية والاستثمار للتأكيد على الرغبة الحقيقية في الدفع بالتنمية وتشجيع الاستثمار بكل أنحاء الجمهورية، وبالتعاون والتنسيق المستمر مع هيئة الرقابة الإدارية من أجل تذليل كل العقبات، والوقوف على كافة المشكلات مع المستثمرين ومراجعتها من أجل الإسراع في حلها في إطار من الشفافية والقانون مع الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المستثمر.

وأكد محافظ مطروح على الجهود التي تبذلها المحافظة من أجل حل مشكلات المستثمرين، مع استمرار أعمال اللجنة لبحث باقي المشروعات المتعثرة وإعادة تقنين عقود حقوق الانتفاع للمشروعات السياحية والمعسكرات الشاطئية.

وناشد محافظ مطروح جميع المستثمرين الجادين الاستثمار بمطروح مع تمتعها بالأمن والأمان وبيئة استثمارية مستقرة، وبما تملكه من موارد تنموية في كافة المجالات مع استيعاب المزيد من الاستثمارات والعمل على تعظيم الاستفادة والعائد الاقتصادي والاستثماري منها من خلال خطوات وإجراءات عملية تحافظ على حقوق الدولة وحقوق المستثمر.