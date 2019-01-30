شكرا لقرائتكم خبر عن «المنتدى العربي الأوروبي» ينتقد «تسيس» تقارير حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربى الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، ما وصفه بـ«استحواذ» منظمات حقوقية دولية «تسيس ملف حقوق الإنسان بالتمويل المشبوه، على مساحات كبيرة لتشويه حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية»، حسب قوله.

وأضاف «نصري» أن هذه المنظمات تتواجد طوال العام «في كل اجتماعات وأنشطة المؤسسة الأممية إلى بناء رأي عام سلبي ضد دول عربية عديدة، من بينها مصر». جاء ذلك لدى لقاء نصري مع محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأشاد «نصري» بتوجه الدولة المصرية إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية والانفتاح على المطالبات الدولية بتحسين وضعية عمل منظمات المجتمع المدني والعمل على توفير مناخ التعاون بين الحكومة والمنظمات، كما أشاد بعمل لجان الأمم المتحدة في ليبيا واليمن وسوريا على حماية المدنيين من خطر الجماعات المسلحة، مُشددًا على ضرورة اهتمام المفوضية بتجريم الجماعات المسلحة وإدانة الدول الداعمة لها.

وقال «نصري» إنه من منطلق أهداف الأمم المتحدة والمفوضية الداعمة للعمل على إحلال السلام كترسيخ لمبادئ حقوق الإنسان، شهد لقاؤه مع «النسور» طرح عدة أفكار بشأن الحوار بين الأديان من خلال الشباب والمرأة بهدف تعزيز ثقافة السلام والعيش المشترك ونبذ ثقافة العنف ومحاربة الفكر المتطرف، وذلك من خلال تعاون بين المفوضية والمنتدى ومجلس الكنائس العالمي ومقره جنيف بتنظيم مؤتمرات دورية يشارك فيها شباب من مختلف دول العالم، تتضمن فترات معايشة نستطيع من خلالها تقديم سفراء للسلام.

من جانبه، رحب «النسور» بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي في الفترة المقبلة من خلال مشروعات مشتركة مع المفوضية، مُؤكدُا أهمية دور منظمات المجتمع في المنطقة العربية، الذي هو محل احترام وتقدير من هيئات الأمم المختلفة، سواء كانت في مجال الحوار بين الأديان والتنمية المستدامة والتي تعد ترسيخا وتعزيزا لمبادئ حقوق الإنسان.