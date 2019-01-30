شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأبوظبي: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يُحتذى به للعلاقات العربية العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبوظبي، أن الدولة المصرية تتكفل بأبنائها في الخارج وترعى مصالحهم، موضحاً أن مصر تتحمل نفقات تجهيز وشحن المصريين المتوفين في الخارج إلى أرض الوطن، وذلك للحالات غير القادرة والمتعسرة، وفقاً لإجراءات وآليات محددة تنفذها كل السفارات المصرية في الخارج، مضيفاً أنه يتم الشحن عبر استخدام خطوط مصر للطيران حال وجودها بالدولة التي حدثت فيها الوفاة.

وأكد قيام السفارة بدراسة كل حالة وتقديم كافة وسائل الدعم والعون لها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل نموذجاً عالمياً في تسهيل الإجراءات وإنجازها بسرعة فائقة، وتوفير كل آليات الدعم بمعايير عالمية.

وقال السفير المصري في تصريح صحفي، اليوم: «هناك إجراءات يتم اتباعها قبل نقل المتوفى إلى مصر ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها، ويتم إنجازها ما بين 24 إلى 48 ساعة من بدء الإبلاغ عن الوفاة».

وأشار السفير شريف البديوي إلى أن السفارة أعلنت عن هذه الإجراءات خلال لقاء الجالية المصرية مع معالي الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في أبوظبي، مؤخراً.

ونفى السفير المصري ما يثار بين الحين والآخر عن توقف أو امتناع السفارة أو غيرها من الجهات المنوطة بالإجراءات عن القيام بذلك، وفي حال حدوث تأخر لنقل أي جثمان، فإن الأمر يرتبط بتلك الإجراءات وظروف كل حالة، مشيراً إلى أن شركة مصر للطيران تتعاون بشكل وثيق في تسهيل نقل الجثامين وفقاً للإجراءات المقررة.

وقال السفير: «إن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجاً يحتذى للعلاقات العربية العربية، مرجعا ذلك للتكامل في الرؤى والأهداف الاستراتيجية منذ تأسيس دولة الإمارات بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، لافتاً إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية سوف تشهد مزيدًا من الازهار والتطور.

وأوضح أن الإجراءات التي تقوم بها السفارة في الإمارات للتعامل مع المصريين المتوفين تطبقها كل البعثات المصرية الرسمية في الخارج .