شكرا لقرائتكم خبر عن «أنت البطل» للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات تشهد إقبالًا كبيرًا من رواد معرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد جناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بمعرض الكتاب الدولي، إقبالا كبيرا من جانب رواد المعرض، وتفاعلا كبيرا من الأطفال مع العمل القصصي مغامرات «أنت البطل» والذي أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح لتوعية الأطفال بأضرار التدخين والمخدرات.

ويتواجد بجناح الصندوق بمعرض الكتاب مجموعات متخصصة للسرد وحكى العمل القصصي «أنت البطل» على الأطفال المرافقين لأسرهم بالمعرض والتي تدور أحداثه عن الطفل المصري «عمر» 13 عاما، الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم «محمد صلاح» سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان، حيث يقع صديق له في دائرة تعاطي المخدرات بسبب أصدقاء السوء، دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه في الرياضة وعدم انتظامه في الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات مما جعله يبحث عن أي وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمي لطلب المساعدة في إنقاذ صديقه، حيث قام بالتواصل مع البريد الإلكتروني للنادي الذي يلعب فيه محمد صلاح، وتستمر أحداث القصة في العديد من المفاجآت حتى ظهور اللاعب الدولي في النهاية.

وعقب سرد جزء من قصة «أنت البطل»، يتم اختيار الفائزين وفق طرح مجموعة من الأسئلة على الأطفال المشاركين، منها معرفة مدى الاستفادة من القصة وكيفية اختيار الأصدقاء، وكيف تكون أنت البطل، وكيف تساعد الآخرين، وما هي السلوكيات الخاطئة التي وقع فيها صديق الطفل عمر حيث يتم اختيار أفضل الأجوبة ومنحهم جوائز تشجيعية لقراءة باقي قصة «أنت البطل» وتوعيتهم بأضرار تعاطي المخدرات والتدخين .

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه جارٍ توظيف العمل القصصي «أنت البطل» ضمن فاعليات معرض الكتاب من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي تستهدف الأطفال رواد المعرض، وإنه تم توزيع 6 آلاف نسخة مجانية عليهم حتى الآن لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات في إطار عمل فني جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال مع تحفيزهم بتقديم جوائز رياضية من خلال تنظيم مسابقات فنية وأدبية.

جدير بالذكر، أن غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد دشنت من داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب العمل القصصي الجديد «أنت البطل» في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»، والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح، وأسفرت عن تفاعل أكثر من 60 مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعي وزادت نسبة الاتصال على الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان بمقدار 400%.

جناح «أنت البطل» بمعرض الكتاب

جناح «أنت البطل» بمعرض الكتاب

جناح «أنت البطل» بمعرض الكتاب