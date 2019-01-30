شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: مشروع تعديل قانون المخدرات جاء حصارًا لـ«الإستروكس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، يأتي في إطار جهود أجهزة الدولة المعنية بتضييق الخناق على مخدر الإستروكس، الذي بات تعاطيه ظاهرة منتشرة في أوساط بعض الفئات الشبابية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «مشروع قانون التعديل يقضي بتشديد العقوبة- لتصل إلى الإعدام- بالنسبة لوقائع جلب المواد التخليقية المستخدمة في تصنيع الإستروكس والتي يتم تهريبها إلى داخل البلاد»، مضيفًا أن «مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره والعمل به».

وكانت أدرجت اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات العدل والداخلية والصحة، 5 مواد كيميائية أخرى على جداول المخدرات، تدخل في تصنيع مخدر الإستروكس، ليرتفع بذلك عدد المواد التي حظرتها وزارة الصحة لمحاصرة الإستروكس إلى 11 مادة علمية.

وألحق الـ11 مادة كيميائية والتي تدخل في (تخليق) الإستروكس، بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بعد أن تم استعراض تقارير مصلحة الطب الشرعي والتي أشارت إلى أن تلك المواد تدخل بالفعل في تصنيع مخدر الحشيش الصناعي (الإستروكس).

وذكر المصدر أنه تبين أن «عددا كبيرا من المضبوطين لاتهامهم بتعاطي أو حيازة الإستروكس تمكنوا من الإفلات من العقوبة نظرا لعدم إدراج المواد المستخدمة في تخليقه (تصنيعه) على جداول المخدرات».

وجاءت الموافقة على مشروع تعديل القانون بعد إدراج المواد المستخدمة في تخليق مخدر الإستروكس على الجداول كخطوة قانونية مهمة، استندت عليها الأجهزة الأمنية وقطاع مكافحة المخدرات، في القضاء على الظاهرة.

ودخل مخدر «الإستروكس» إلى المجتمع المصري مؤخرًا وهو يتكون من مواد كيميائية، وسعره منخفض بالنسبة للمواد الأخرى ويعتبر مخدرا قاتلا، وحلّ بديلًا خلال الآونة الأخيرة عن الأقراص المخدرة والحشيش والبانجو.