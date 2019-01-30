شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: 19 محجرًا بيطريًا بأسوان تستوعب 60 ألف رأس من الماشية السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بزيارة محافظة أسوان، حيث استقبلها اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، وبحثا خلال الاجتماع سبل تطوير المجازر بالمحافظة ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءه المجازر وتطبيق الاشتراطات الصحة البيطرية لتقديم لحوم صحية وآمنة.

وقالت «محرز»، خلال اللقاء، إنه من الضروري خلال الفترة القادمة زيادة عدد المجازر خاصة بمدينة أبوسمبل، لاستيعاب أعداد الماشية الواردة من السودان، حيث تم إنشاء ٤ مجازر تستوعب الأعداد المتزايدة من الحيوانات الحية المستوردة من السودان.

وأضافت نائب وزير الزراعة أنه في الفترة الأخيرة ارتفع عدد المحاجر بأسوان إلى ١٩ محجرا بعد أن كانت ٥ محاجر فقط تسع 60 ألف رأس، مما ضاعف كمية عجول الذبيح الفوري القادمة من السودان، موضحة أن تطوير ورفع كفاءة كل من المحاجر والمجازر الحدودية يؤدي إلى زيادة الأعداد المستوردة ولتوفير اللحوم ومنع انتقال الأمراض إلى الثروة الحيوانية.

وأكدت «محرز» أن رؤية وزارة الزراعة تهدف إلى التكامل مع كافة الدول الشقيقة بالمنطقة العربية، وقد تم بالفعل زيادة التعاون في مجال الثروة الحيوانية مع دولة السودان الشقيق، حيث تستورد مصر من السودان معظم الاحتياجات من الماشية واللحوم وقرابة الـ250 ألفا من الإبل و100 ألف رأس من عجول الذبيح الفوري، ولتيسير ذلك تتم زيادة عدد المحاجر والمجازر الجنوبية لتستوعب حجم الاستيراد.