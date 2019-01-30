شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد نقابات عمال إثيوبيا، على تفعيل آليات التعاون المشترك في كافة الأنشطة العمالية والتنموية بالبلدين عن طريق تنفيذ برامج لتدريب العاملين وتبادل الخبرات الفنية خاصة عند تنفيذ المشروعات التي تساهم مصر في إقامتها لدعم الشعب الإثيوبي على أن يتولى كل من الاتحادين رعاية العمالة المستخدمة في البلد الآخر.

جاء ذلك خلال المباحثات التي بدأها وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأربعاء، بأديس أبابا، مع اتحاد نقابات العمال في إثيوبيا، برئاسة كاسهين فولو.

وأكد «المراغي»، خلال المباحثات التي شارك فيها عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام للعلاقات الدولية، أهمية تعظيم العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا، وقال: «يجب علينا أن نعمل معا نحو مستقبل واعد ومشرف لشعبينا ونقف مع عمال أفريقيا لخدمة القضايا الأفريقية عن طريق تعزيز الترابط بين المنظمات النقابية في دول القارة لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وأشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر استضاف نهاية العام الماضي مؤتمرين استهدفا تعظيم دور الدبلوماسية الشعبية في دعم الجهود الدبلوماسية الرسمية، حيث عقد المؤتمر الأول بالقاهرة بعنوان «الحركة النقابية في أفريقيا خلال القرن الحالى»، والثاني عقد بالإسكندرية بعنوان «مستقبل العمل في أفريقيا» واللذين شارك فيهما العديد من الاتحادات العمالية بدول القارة.