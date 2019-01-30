شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تمكين المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق مميكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، مٌمثلة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مٌمثلة فى الهيئة القومية للبريد، وذلك بحضور المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع البروتوكول المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

ويهدف البروتوكول إلى تمكين المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بصورة مميكنة، من خلال استخدام مراكز الخدمات البريدية، بما يتواكب مع سياسة الدولة لتطوير كافة الجهات الخدمية وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع، صرح المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بأن هذا البروتوكول يستهدف التعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد لتطوير الشهر العقارى، وتفعيل المكتب الواحد فى التوثيق، والاتفاق على افتتاح 35 مكتبا على مراحل مع هيئة البريد، وذلك بمعاونة وزير الاتصالات الذى ساهم فى توفير جميع الأجهزة المطلوبة لتسهيل حصول المواطنين على خدمات التوثيق والتوكيلات بصورة مميكنة.

من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون بين قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، والجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصرى ليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين؛ نظرًا لما تتمتع به الهيئة القومية للبريد من انتشار واسع بكافة محافظات ومدن الجمهورية، وتعاملها مع قطاع عريض من المواطنين لتقديم العديد من الخدمات الحكومية بجانب الخدمات البريدية؛ مشيرًا إلى عمليات التطوير التى يشهدها البريد المصرى من حيث الشكل والمضمون لتحويل مكاتب البريد إلى مراكز للخدمات البريدية المتكاملة.

وأوضح طلعت، أنه بموجب هذا البروتوكول، ستكون خدمة الشهر العقارى والتوثيق متاحة فى 35 مكتب بريد موزعة على مستوى الجمهورية ، ومن خلال موظفى الشهر العقارى المتواجدين بالمكتب سيتمكن المواطن من استخراج إصدارات مصلحة الشهر العقارى بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الخدمة سيتم إطلاقها بشكل تدريجى فى مكتبين بالقاهرة والجيزة لتصل إلى 35 مكتب بريد بالمحافظات.

وأوضح وزير الاتصالات، أن مدة العمل بالبروتوكول سنة قابلة للتجديد، وبموجب البروتوكول سيتم إتاحة منافذ البريد لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق وذلك طبقا للشروط والأحكام والقيم المتفق عليها فى البروتوكول، كما ينص البروتوكول على إتاحة البنية التحتية للبريد المصرى لتشغيل نظم خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقا للقيم المتفق عليها، بالإضافة إلى إتاحة خدمات التحصيل والتحويلات المالية.