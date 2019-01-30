شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عيان بمنشأة ناصر: عندما أبلغت عن انهيار الصخرة الدنيا انقلبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بدر أحمد، أحد سكان منطقة الرزاز بحى منشأة ناصر التى شهدت انهيار صخرة من الجبل، أنه كان حاضرًا عندما انهارت الصخرة من الجبل، وأن تشققات الجبل حدثت منذ أسبوع، حيث انشقت حافة الجبل فقام سكان العقار المجاور بردم الشق، ولكن بعد يومين ظهرت تشققات أخرى.

وأضاف شاهد العيان لـ"الخليج 365"، أن جزءًا من هذه التشققات انهار، وعندها أبلغ النجدة، فحضر على الفور قيادات الحى والشرطة وخبراء جيولوجيين لبحث المشكلة.

وتابع: الدنيا اتقلبت لما بلغت، وكل الناس جت وعملت اللازم ونقلت بعض السكان وعندما تجددت الانهيارات تم نقل عدد آخر من السكان، والبيت الذى يتم هدمه الآن وأغلق الطريق المؤدى لمنازلنا.