شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى ترعى معرض السيرة النبوية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف وكيل مجلس النواب، برعاية رابطة العالم الإسلامى برئاسة أمينها العام الدكتور محمد عبد الكريم العيسى لجناح معارض ومتاحف السيرة النبوية العالمية بالجناح السعودي في المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة في هذا العام، إيمانا من الرابطة بما لمثل هذا المعرض من آثار كبيرة في التعريف الحضاري بالنبي صلى الله عليه وسلم وشريعته السمحة وآدابه السامية، ومن رد علمي عملي حضاري على الأفكار الضالة من غلو وإرهاب وتطرف.

وافتتح معرض السنة النبوية العالمى، المعرض الحضاري العالمي للتعريف الشامل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه عبر أحدث الأساليب والتقنيات،يوم الجمعة الماضى أبوابه أمام جمهور معرض الكتاب.

حضر الافتتاح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزيرالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف السيد محمود الشريف بمقر الجناح السعودي بمعرض القاهرة الدولي، والذى يضم عددا من إصدارات معرض السيرة النبوية، ومنها السيرةالنبوية في دقائق باللغات العالمية، الذي أعلنت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب كونه الأكثر مبيعا حتى اليوم بالجناح السعودي، بجانب عدد من المؤلفات العلمية المتخصصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من المعروضات والمجسمات والرسامات التوضيحية.





