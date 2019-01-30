شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مترجم بوزارة العدل يشرح إجراءات توثيق عقود زواج الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو عبد الرحيم عرفة، مترجم فورى بمكاتب توثيق الأحوال الشخصية لزواج المصريين بالأجانب وتملك الأجانب بوزارة العدل، إن عمله يتلخص فى ترجمة إرادة الأجانب لمعرفة سبب حضورهم للمكتب، وتوثيق الذى يرغبه فيه، فهناك مكتب توثيق للزواج ومكتب توثيق تمليك الأجانب وذلك بالمجان.

وتابع على هامش افتتاح مكتب توثيق الزواج بوزارة العدل أنه يبدأ حديثه مع الطرف الأجنبى وحال طلبه توثيق الزواج فإنه يقوم بشرح كل الإجراءات المتبعة فى عملية الزواج كالمهر والمؤخر وإحضار الشهود كما يتم تعريفهم بما هو قانونى وما هو غير قانونى .

وأضاف، أنه يقوم بمطابقة البيانات الموجودة بجواز سفر الأجنبى وبين البيانات الواردة من سفارته وفقًا للشهادة التى يتقدم بها الراغب فى الزواج، والتى تفيد حالته الاجتماعية وديانته وعدم وجود ممانعة فى الزواج وبين ما يقوله الطرف الأجنبى شفاهة، فإذا ما وجد خطأ أو اختلاف يقوم بتنبيه لتدراك الخطأ للرجوع للسفارة لتعديلها .

وحال إذا ما كانت جميع البيانات والأوراق المطلوبة مستوفاة ولا يوجد بها خطأ تتم عملية التوثيق بحضوره والتوقيع على وثيقة الزواج بأن إقرار الأجنبى تم إمام المترجم المختص.