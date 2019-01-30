شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامى لسفارة عمان يزور ”الخليج 365” ويشيد بتجربتها الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اليوم الأربعاء، نصر بن حمود العبرى، المستشار الإعلامى بسفارة سلطنة عمان فى مصر، مقر مؤسسة الخليج 365، فى أول زيارة يجريها لصحيفة مصرية منذ توليه مهام عمله بالسفارة العمانية منذ شهر تقريبا.





وفى حديثه مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة الخليج 365، أبدى نصر العبرى، إعجابه الشديد بتجربة صحيفة وموقع الخليج 365 فى مصر وقدرتها الكبيرة على التأثير وتشكيل وعى الرأى العام المصرى. وأيضا انتشارها الكبير فى الخليج العربى والدول العربية.





وخلال الزيارة، قام المستشار الإعلامى بالسفارة العمانية فى مصر، بجولة داخل صالة تحرير الخليج 365، للتعرف عن قرب على آلية عمل الجريدة واستمع إلى شرح وافى من الكاتب الصحفى كريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذى منذ كتابة الخبر وحتى نشره على الموقع والصحيفة الورقية.





وتفقد "العبرى" عدد من إصدارات مجموعة إعلام المصريين، ومن بينها صوت الأمة ودوت مصر وإيجيبت توداى وبزنس توداى. معربا عن تطلعه للتعاون الإعلامى والصحفى بين السلطنة ومؤسسة ”الخليج 365” خاصة فى مجال التدريب الصحفى للاستفادة من تجربة المؤسسة الصحفية الرائدة فى مجال الصحافة والنشر.



