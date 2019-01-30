شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم شراء سلعة ونسيان دفع ثمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جاء فى نصه: (اشتريت سلعة ونسيت أن أدفع ثمنها ومر على ذلك وقت، فماذا أفعل؟). وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (إذا نسى الشخص دفع ثمن سلعة اشتراها فيجب عليه الرجوع لصاحب الدين ودفع ما عليه، أما إذا لم يستطع تذكر صاحب الدين فعليه أن يخرج قيمته بنية الصدقة).

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