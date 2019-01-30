شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: افتتاح مقر الشهر العقارى يضاف لسلسلة إنجازات كبيرة للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نقابة الصحفيين، على أن النقيب عبد المحسن سلامة والمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق نيابة عن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، يفتتحان صباح غد الخميس، مقر الشهر العقارى النموذجى الجديد بمبنى النقابة.

وقال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن افتتاح مقر الشهر العقارى بالنقابة يعتبر إنجازا مهما لتوفير خدمة متميزة للزملاء الصحفيين داخل مبنى النقابة، ويضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التى حققها المجلس الحالى خلال دورته الحالية.

وأضاف نقيب الصحفيين، أن المقر الجديد للشهر العقارى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الالكترونية الحديثة لتوفير خدمة متميزة من قبل وزارة العدل للصحفيين، حيث سيتم تطبيق خدمة الشباك الواحد بالمقر الجديد .