شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: 19 محجرا بأسوان لاستقبال 60 ألف رأس ماشية من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، إنه أثناء لقاءها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بحثت زيادة عدد المجازر خاصة بمدينة أبو سمبل وذلك لاستيعاب أعداد المواشى الواردة من السودان، موضحة أنه تم إنشاء 4 مجازر، مؤكدة على أنه فى الفترة الأخيرة وصل عدد المحاجر بأسوان إلى 19 محجرا بعدما كانت 5 محاجر فقط يسع 60 ألف راس ماشية مما ضاعف كمية عجول الذبيح الفورى القادمة من السودان.

جاء ذلك خلال لقائها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بمكتبه بديوان عام المحافظة لبحث تطوير المجازر بالمحافظة ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المجازر وتطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية لتقديم لحوم صحية وآمنة.

وأضافت "محرز" أن تطوير ورفع كفاءة كلا من المحاجر المجازر الحدودية يؤدى إلى زيادة الإعداد المستوردة ولتوفير اللحوم ومنع انتقال الأمراض إلى الثروة الحيوانية.

وأكدت نائب وزير الزراعة، أن رؤية وزارة الزراعة تهدف إلى التكامل مع كافة الدول الشقيقة بالمنطقة العربية وقد تم بالفعل زيادة التعاون فى مجال الثروة الحيوانية مع دولة السودان الشقيق حيث تستورد مصر من السودان معظم الاحتياجات من الماشية واللحوم وقرابة الـ 250 ألف من الإبل و100 أ لف رأس من عجول الذبيح الفورى ولتيسير ذلك يتم زيادة عدد المحاجر والمجازر الجنوبية لتستوعب حجم الاستيراد.